Skoda показала во Франкфурте свои «зеленые» автомобили

Skoda во Франкфурте показала две машины, которые вошли в линейку iV. В ней будут только гибридные и электрические модели и пока в серии числится только Superb iV с гибридной силовой установкой и электрический ситикар CITIGOe iV.

Гибридный флагман в продаже появится в начале 2020 года. Что касается CITIGOe iV, то это первый электрокар марки, который получил мотор мощностью 82 лошадиных силы и аккумулятор на 36,8 кВт с запасом хода до 265 км.

Разгон электрокара до первой сотни будет за 12,5 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 130 км/ч.



На автомобильной выставке было сказано, что до 2025 года чешская компания инвестирует 32 млн евро в развитие зарядных станций. Планируется построить более 7000 станций.