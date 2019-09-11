Во Франкфурте был представлен 900-сильный Brabus G V12 900

У «Гелендвагена» огромный потенциал и это отлично знают в Brabus, поэтому они не стесняются регулярно выпускать максимально мощные модели квадратного внедорожника.

В этот раз ателье на автосалоне во Франкфурте представила G V12 900. Этот роскошный полноприводный внедорожник получил 6,3-литровый V12 с отдачей 900 лошадиных сил и 1500 Нм крутящего момента.

Чтобы переварить такой огромный крутящий момент, используется 9-ступенчатый «автомат».

С таким силовым агрегатом G V12 900 до первой «сотни» разгоняется за 3,8 секунды. Такими показателями обладают некоторые суперкары, у которых отличная аэродинамика в сравнении с G-классом.

Доработанный внедорожник на 10 см шире за счет расширенных колесных арок, а также в нем установлен новый аэродинамический обвес, 24-дюймовые колесные диски и спортивная подвеска.

Brabus G V12 900 будет выпущен ограниченным тиражом — всего 10 штук. Цена машины начинается от 605 055 евро.



