Подмосковный завод Mercedes-Benz начал работать в две смены

Подмосковный завод Mercedes-Benz в сентябре перешел на две смены, об этом сообщило представительство марки в России.

Как пишет аналитическое агентство «АВТОСТАТ», автомобильный завод сейчас работает пять дней в неделю в две смены.

Для организации второй смены на заводе уже расширили штат, а в дальнейшем дополнительно на работу будет принято еще 400 человек.

На момент запуска на заводе числилось 600 сотрудников. Расположен завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово».

На предприятии сейчас собирают седаны Е-Класса, а в дальнейшем организуют сборку моделей GLE, GLC и GLS.

Завод открыли в мае и в него уже инвестировали свыше 250 млн евро.