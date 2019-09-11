Honda показала спортивную модификацию кроссовера HR-V

Honda во Франкфурте представила спортивную версию компактного кроссовера HR-V Sport. Эта модель была рассекречена еще в 2018 году, но на автосалоне ее решили показать повторно.

Honda HR-V оснастили 1,5-литровым 182-сильным турбомотором, который устанавливается в Civic, Accord и CR-V. В качестве трансмиссии предложат шестискоростную механику или вариатор.



Honda HR-V имеет перенастроенную подвеску, новые амортизаторы, а в салоне установлены новые сидения с черно-красной отделкой.

Спортивная версия HR-V отличается колесными дисками, черным декором и двумя патрубками выхлопной системы.

Сейчас Honda HR-V Sport в Германии стоит от 30 тысяч евро. Базовая версия кроссовера HR-V предлагается от 21 тыс. евро.