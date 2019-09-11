Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей

Во Франкфурте был представлен внедорожник Protos RM-X2, который способен проехать везде. Ему помимо огромных колес под днищем установили выдвижную гусеницу.

Разработкой Protos RM-X2 занималась американская компания Ramsmobile, которая имеет российские корни. Ранее она еще занималась тюнингом «Хаммеров», но в целом ее основной бизнес это производство кальянов.



Внедорожник получил самые передовые материалы и технологии. В его основе лежит углепластиковый монокок, а основные элементы выполнены из титанового сплава BT23.

Облицовка внедорожника сделана из современных композитных материалов. Заказать машину можно будет в обычном исполнении или бронированном с панелями из кевлара.



В продаже будет несколько версий — Ascetic, Devil, God и Ramsider. Самая первая получит V8 объёмом 6,2-литра с отдачей 1000 л.с.

Версию Devil уже оснастят гусеницей, а для нее привод будет электрический или гидравлический. Также для этой модификации предложат золотую отделку салона и шесть кресел.

Про версии God и Ramsider пока ничего не сообщают. В дальнейшем для Protos RM-X2 будет предлагаться дизельный вариант с 6,6-литровым Duramax и полностью электрическая версия.

Все машины оснастят электронной раздаткой, электрическим приводом дверей, системой ночного видения и тепловизором, а также гидропневматической подвеской с точной регулировкой. В качестве опции будет предлагаться лебедка.