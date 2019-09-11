Хэтчбек Hyundai i10 N Line обзавелся литровым турбомотором

Hyundai показала новую версию своего самого маленького автомобиля — i10.

Новинка получила приставку к названию N Line и от классической версии она отличается иным обвесом, 16-дюймовыми колесными дисками и мотором.

Hyundai i10 N Line стал четвертой моделью в спортивной линейке, в которой сейчас есть кроссовер Tuscon и семейство i30.



Новая версия сити-кара получила 99-сильный литровый турбомотор, новые колесные диски, светодиодные дневные ходовые огни, измененные бамперы и новую радиаторную решетку.

В салоне изменений не произошло, за исключение алюминиевых накладок на педали.