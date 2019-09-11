Hyundai показала новую версию своего самого маленького автомобиля — i10.
Хэтчбек Hyundai i10 N Line обзавелся литровым турбомотором
11.09.2019 23:06
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Новинка получила приставку к названию N Line и от классической версии она отличается иным обвесом, 16-дюймовыми колесными дисками и мотором.
Hyundai i10 N Line стал четвертой моделью в спортивной линейке, в которой сейчас есть кроссовер Tuscon и семейство i30.
Новая версия сити-кара получила 99-сильный литровый турбомотор, новые колесные диски, светодиодные дневные ходовые огни, измененные бамперы и новую радиаторную решетку.
В салоне изменений не произошло, за исключение алюминиевых накладок на педали.
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