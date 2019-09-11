Представлен первый электромобиль марки Cupra

Компания Cupra, которая ране была спортивным подразделением марки Seat, на автосалоне во Франкфурте представила концепт своего первого электрического кроссовера.

Концепт Cupra Tavascan в дальнейшем станет серийным. Так сказали представители компании, но когда именно появится товарная версия элетрокроссовера представители не уточнили.

В основе Tavascan легла тележка MEB, разработанная Volkswagen исключительно для машин с электрической силовой установкой.

В «паркетнике» установили три электрических мотора, два из которых расположены на передней оси, а третий на задней.

Все характеристики автомобиля раскрывать не стали, но было сказано, что суммарная отдача электродвигателей 306 л.с.

От 0 до 100 км/ч концепт Cupra Tavascan способен разгоняться за 6,5 сек, максимальный запас хода составит 450 км.

Концепт получил оригинальные 22-дюймовые колесные диски, а в салоне применили отделку из карбона, алькантары и натуральной кожи.

На центральной консоли установили 13-дюймовый дисплей мультимедийной системы, а вместо классической панели приборов установлен 12,3-дюймовый экран.

В следующем году Cupra покажет еще две гибридные модели, информация о которых пока не раскрывается.