Ford пообещала восемь электромобилей для Европы в 2020 году

Как известно, американская компания начала следовать новому плану по развитию на мировом авторынке.

В связи с этим компания пересматривает модельный ряд, проводит реструктуризацию бизнеса и покидает некоторые рынки. Также проект предусматривает расширение модельного ряда электрокаров.

Только на этот год автопроизводитель обещает 8 электрокаров, которые выйдут на европейский рынок.

Целью Ford является достичь к концу 2022 года показателя продаж электрокаров более 50% в общей структуре. Уже известно, что среди восьми новинок есть электроверсии Kuga, Puma и Mondeo.