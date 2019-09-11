Ford собрал более 1,3 тысячи Ford Mustang и установил мировой рекорд

Американская компания решила установить новый мировой рекорд, для чего организовала мероприятие, на которое позвала владельцев автомобилей Ford Mustang.

В результате на испытательном полигоне Ford в бельгийском Ломмеле Ford собрал более 1,3 тысячи Ford Mustang, установив мировой рекорд.

На полигоне находились автомобили модели всех поколений, версий и годов выпуска. Все спорткары встроились в одну колонну с расстоянием друг от друга в 20 метров.