Названа дата премьеры новой Skoda Octavia

Как стало известно журналистам Motor1.com, премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября, после дебюта нового Volkswagen Golf.

Последний будет представлен в следующем месяце. Как выяснилось, дату презентации приурочили к 60-летию Skoda Octavia.

О самом автомобиле нового поколения известно немного, так как прототипы, замеченные на тестах имеют плотный камуфляж, скрывающий все особенности дизайна.

Но при этом уже известно, что в отличие от предшественника универсал и лифтбэк получат немного увеличенные габариты. В салоне автомобиля будет новая панель приборов, руль, а также большой экран мультимедийной системы.