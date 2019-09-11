Объявлены претенденты на звание «Автомобиль в мире 2020»

Всего 28 автомобилей будет бороться за звание автомобиля 2020 года в пяти разных категориях.

Претенденты на звание World Car of the Year были объявлены в рамках Франкфуртского автосалона. Выбор автомобиля года проходит в несколько этапов.

В первом этапе, который стартовал, объявили 28 претендентов. На втором этапе 82 члена жюри обсудят автомобили, на третьем будут отобраны по пять автомобилей в каждой категории и уже 15 апреля в Нью-Йорке объявят победителей.

В номинации World Car of the Year принимают участие только те машины, которые продаются на территории Европы.

В конкурсе есть пять номинаций, среди которых помимо основной – главный автомобиль года, есть лучший экологичный, люксовый и городской автомобиль, а также модель с лучшим дизайном. Итак, в списке претендентов оказались:

Hyundai Palisade

Hyundai Sonata

Hyundai Venue

Seat Tarraco

Skoda Kamiq

Skoda Scala

SsangYong Korando

Volkswagen Golf

Volkswagen T-Cross

Kia Seltos

Kia Soul EV

Kia Telluride

Mercedes-AMG A 35/45

Mercedes-AMG CLA 35/45

Mercedes CLA

Mercedes GLB

Cadillac CT4

DS 3 Crossback

DS 7 Crossback

Ford Escape/Kuga

Ford Explorer

Mini Cooper SE

Opel Corsa

Peugeot 2008

Peugeot 208

Renault Captur

Renault Clio

Renault Zoe