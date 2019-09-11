Всего 28 автомобилей будет бороться за звание автомобиля 2020 года в пяти разных категориях.
Объявлены претенденты на звание «Автомобиль в мире 2020»
Претенденты на звание World Car of the Year были объявлены в рамках Франкфуртского автосалона. Выбор автомобиля года проходит в несколько этапов.
В первом этапе, который стартовал, объявили 28 претендентов. На втором этапе 82 члена жюри обсудят автомобили, на третьем будут отобраны по пять автомобилей в каждой категории и уже 15 апреля в Нью-Йорке объявят победителей.
В номинации World Car of the Year принимают участие только те машины, которые продаются на территории Европы.
В конкурсе есть пять номинаций, среди которых помимо основной – главный автомобиль года, есть лучший экологичный, люксовый и городской автомобиль, а также модель с лучшим дизайном. Итак, в списке претендентов оказались:
Hyundai Palisade
Hyundai Sonata
Hyundai Venue
Seat Tarraco
Skoda Kamiq
Skoda Scala
SsangYong Korando
Volkswagen Golf
Volkswagen T-Cross
Kia Seltos
Kia Soul EV
Kia Telluride
Mercedes-AMG A 35/45
Mercedes-AMG CLA 35/45
Mercedes CLA
Mercedes GLB
Cadillac CT4
DS 3 Crossback
DS 7 Crossback
Ford Escape/Kuga
Ford Explorer
Mini Cooper SE
Opel Corsa
Peugeot 2008
Peugeot 208
Renault Captur
Renault Clio
Renault Zoe