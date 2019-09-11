Опубликовали первое изображение нового седана Jaguar XJ

Тизер нового седана был показан во время презентации нового Defender, который дебютировал на автомобильном шоу во Франкфурте.



Новое поколение флагмана XJ будет представлено в следующем году и оно будет отличаться от предшественника наличие полностью электрической силовой установки.

Следующий Jaguar XJ, по словам дизайнера бренда, будет очень красивым и роскошным, но окажется непохожим на обычный седан.

По предварительным данным, в основе автомобиля расположится платформа MLA, позволяющая использовать, как обычные ДВС, так и гибридные, а также электрические установки.

Есть данные, что у седана полностью электрическая модификация будет оснащена четырьмя электромоторами с отдачей по 200 л.с. каждый. Другие подробности пока неизвестны.