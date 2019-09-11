Toyota продала в России 400-тысячную Toyota Camry

Российский офис японской марки рассказал, что дилеры уже реализовали 400 тысяч экземпляров бизнес-седанов Camry.



Рубеж в 400 000 проданных единиц удалось преодолеть с 2002 года, когда автомобиль впервые вышел на авторынок РФ.

С 2008 года Toyota Camry стала самой востребованной моделью в своем сегменте, какой остается до сих пор.

Как рассказали в компании, наибольшей популярностью пользовалось седьмое поколение седана, на которое пришлось 198 835 ед.

Ожидается, что актуальная восьмая генерация модели продемонстрирует лучшие результаты. Напомним, что новая Camry вышла на российский рынок весной прошлого года.

Наиболее востребованными версиями автомобиля оказались те, что оснащены мультимедийной системой. Минимальная стоимость Toyota Camry составляет 1 573 000 рублей, тогда как самый дорогой вариант оценен в 2 499 000 рублей.