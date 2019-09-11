Volkswagen анонсировал дебют нового электрокроссовера ID.4

Показ нового кроссовера состоялся на автосалоне во Франкфурте, где продемонстрировали сильно закамуфлированный прототип.

Volkswagen анонсировал во Франкфурте электрокроссовер с названием ID.4, который выйдет на рынок через два года и получит дизайн в стилистике концепта Crozz.

Основной для автомобиля станет новая платформа MEB, на которой также создан и серийный хэтчбек, представленный накануне.

Эта основа предполагает использование нескольких вариантов электрических установок, в которых будет один или два электродвигателя.

В прототипе Crozz 2017 года, который превратится в электрокроссовер ID.4, предлагается установка с двумя электромоторами с суммарной отдачей 305 л.с. заявленный разгон составляет 6 сек. от 0 до 100 км/ч, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

Стоит отметить, что Volkswagen к 2025 году планирует выпустить более 20 электрокаров.