Российский офис британской компании в Москве провел презентацию новых специальных версий модели Wraith.



Как рассказали представители компании, при создании спецверсии вдохновлялись огнями ночной Москвы и атмосферой.

Rolls-Royce создал для России три спецверсии Wraith, в которых будет «звездное небо» с использованием впервые оранжевых, зеленых и лиловых ламп.

Все три автомобиля будут отличаться разными цветами кузова, среди которых зеленый Brennen Green, оранжевый Orange Metallic и пурпурный Twight Purple с черным Diamond Black.

В салоне автомобилей помимо уникального «звездного неба» сделали и разного цвета акценты.

Новые спецверсии получили приставку к названию Black and Bright и станут для покупки через несколько дней.