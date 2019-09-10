Сегмент кроссоверов и внедорожников на мировом рынке в целом продолжает набирать популярность, к тому же производители регулярно выпускают новые модели, в том числе и электрические.

Сегодня открылся автосалон во Франкфурте и около половины новинок оказались полностью электрическими или гибридными, а это новая тенденция среди автопроизводителей.

При этом на основе данных по разгону были названы самые быстрые кроссоверы в мире в 2019 году, и в этом рейтинге оказались автомобиль оснащенные стандартными ДВС.

Интересно, что Lamborghini Urus до сих пор удерживает звание самого быстрого серийного кроссовера. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды.

На втором месте располагается Jeep Grand Cherokee Trackhawk, оснащенный 6,2-литровым ДВС, позволяющим ему ускоряться на одну долю секунды медленнее.

Ранний лидер среди самых быстрых кроссоверов — Bentley Bentayga оказался в тройке лидеров и его показатель составляет 4,1 секунды.

Этот внедорожник вышел на рынок еще в 2015 году и он оснащен 608-сильным мотором. В первой пятерке самых быстрых кроссоверов в мире в 2019 году оказались Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe и «заряженный» BMW Х6 М.

Они ускоряются за 4,1 и 4,2 секунды соответственно. К слову во Франкфурте вживую продемонстрировали самый черный в мире BMW Х6.