В Сети на видео показали самый черный в мире BMW X6

Сегодня во Франкфурте начал свою работу автомобильный салон, в рамках которого уже было представлено немало новинок.
Но вероятно одним из самых интересных автомобилей становится необычная версия модели BMW X6. Ранее компания уже публиковала изображения новинки, а теперь она показа ее вживую.
Особенностью этого автомобиля становится окрас кузова Vantablack. BMW X6 стал первым в мире автомобилем, на который нанесли уникальную краску.
Ее особенность заключается в том, что она поглощает до 99,9% света и создает эффект полной темноты.
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Фото и видео: ru.motor1.com.