В Сети на видео показали самый черный в мире BMW X6

Сегодня во Франкфурте начал свою работу автомобильный салон, в рамках которого уже было представлено немало новинок.



Но вероятно одним из самых интересных автомобилей становится необычная версия модели BMW X6. Ранее компания уже публиковала изображения новинки, а теперь она показа ее вживую.

Особенностью этого автомобиля становится окрас кузова Vantablack. BMW X6 стал первым в мире автомобилем, на который нанесли уникальную краску.

Ее особенность заключается в том, что она поглощает до 99,9% света и создает эффект полной темноты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Motor1 Россия (@motor1russia) 10 Сен 2019 в 5:01 PDT

Фото и видео: ru.motor1.com.