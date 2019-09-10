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В Сети на видео показали самый черный в мире BMW X6

Автосалон во Франкфурте
10.09.2019 17:32
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Сегодня во Франкфурте начал свою работу автомобильный салон, в рамках которого уже было представлено немало новинок.


Но вероятно одним из самых интересных автомобилей становится необычная версия модели BMW X6. Ранее компания уже публиковала изображения новинки, а теперь она показа ее вживую.

Особенностью этого автомобиля становится окрас кузова Vantablack. BMW X6 стал первым в мире автомобилем, на который нанесли уникальную краску.

Ее особенность заключается в том, что она поглощает до 99,9% света и создает эффект полной темноты.

 

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Публикация от Motor1 Россия (@motor1russia)

Фото и видео: ru.motor1.com. 

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