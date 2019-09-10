Honda объявила цены на городской электрокар с пятью экранами

Новый пятидверный электрический хэтчбек компании был рассекречен менее недели назад онлайн. Теперь его показ состоялся в рамках Франкфуртского автосалона, где Honda объявила стоимость городского электрокара с пятью экранами.



В первую очередь в компании рассказали, что на новинку уже оформлено более 40 тысяч заказов, причем они были оформлены клиентами еще до того, как был представлен электромобиль.

Теперь в компании официально рассказали о стоимости. Так, на рынке Германии электрокар оценили в 29 470 евро, в Великобритании Honda e обойдется в 21 160 фунтов.

То есть минимальная цена составит около 2,13 млн рублей. За эти деньги хэтчбек предложат со 136-сильной установкой.

При этом модель в версии со 154-сильным электромотором оценена в 31 470 евро и 28 660 фунтов стерлингов или около 2,35 млн рублей.