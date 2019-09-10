Новинка, оснащенная электрической силовой установкой, является экспериментальной и была представлена в качестве прототипа.



О его серийном продолжении пока речи не идет, так как в данном случае компания демонстрирует свое видение полноценного электрического внедорожника.

Во Франкфурте дебютировал электрический внедорожник Audi Al: Trail, оснащенный автопилотом, дроном для освещения, а также четырьмя электродвигателями. Такой автомобиль позиционируют, как настоящую вседорожную машину.

Длина прототипа 4 150 мм, а его ширина 2 150 мм. Создавался внедорожник на новой платформе, но с использованием агрегатов от «Фольксвагена».

Силовая установка с четырьмя электромоторами имеет отдачу 435 л.с. при 1 000 Нм крутящего момента. Запас хода составит 400 км по обычной дороге и 250 км по бездорожью.

Как отметили представители компании, Audi Al: Trail не станет серийным, но в 2030 году они выпустят новый кроссовер, который получит дизайнерские решения от концепта.