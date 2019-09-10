Российский офис компании Lexus объявил о старте приема заказов на обновленную версию автомобиля Lexus RX.



Официальный старт продаж кроссовера состоится осенью, а пока были объявлены цены на обновленный Lexus RX для России, доступного для заказа в четырех вариантах и 9 комплекциях.

Среди доступных для покупки версий оказались: RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD. Стоимость самой доступной составляет 3 389 000 рублей, а в максимальной комплектации кроссовер обойдется в 5 574 000 рублей.

Семиместная модификация Lexus RX предлагается в комплектации за 4 313 000 и 5 094 000 рублей.

Кроссовер Lexus RX и его трехрядная модификация стали безопаснее и получили новые опции.

Lexus обновил кроссоверы Lexus RX и RXL, модернизировав их подвеску, обновив решетку радиатора и оптику.

Задняя часть модели теперь имеет более агрессивный вид в отличие от предшественников.

Что касается салона, то там никаких серьезных изменений не произошло, но теперь предлагается большой сенсорный экран, а информационно-развлекательная система получила поддержку Android Auto.

Еще в компании сообщили, что изменили технологию покраски и проклейки кузова, а также для кроссоверов стали доступны новые системы безопасности и помощи водителю.