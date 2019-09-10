В России начали выпускать обновлённый Ford Transit

Как сообщает пресс-служба Ford Sollers первая партия обновленных автомобилей уже направлена в дилерские центры.

Автомобили после обновления получили новые цветовые решения деталей внешности и салона, обновленные сидения, а несущая конструкция кузова была модернизирована.

Стоит отметить, что сейчас Ford Transit в России представлен 55 модификациями, а одной из приоритетных задач является расширение линейки специального и социального назначения.

К тому же российское подразделение намерено увеличивать объёмы производства. Для всех Ford Transit сейчас предлагаются турбированные дизельные агрегаты объёмом 2,2 литра и мощностью от 125 до 155 л.с.