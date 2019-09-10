Новый седан Mazda 3 появится на российском рынке 1 октября

Хэтчбек «тройки» четвертого поколения предлагается на российском рынке с лета текущего года, а теперь анонсированы продажи и седанов.



Mazda в России начнет продавать седаны Mazda 3 с 1 октября, причем в нашей стране модель будет доступна только с одним двигателем.

Так, моторная гамма будет представлена полуторалитровыми 120-сильным двигателем, пару которому составит 6-скоростной автомат.

В базовой комплектации седана будет 7 подушек безопасности, климат-контроль на две зоны, обгорев передних сидений, датчики дождя и света, светодиодные фары и многое другое.

Стоимость и комплектации седана будут названы накануне продаж. Хэтчбек в России оценивается от 1 490 000 рублей.