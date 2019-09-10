На смену Mitsubishi Pajero придет новая модель

Как известно, на японском рынке компания Mitsubishi запустила в продажу финальную версию внедорожника с названием Final Edition.

Модель снимут с производства, несмотря на то, что на некоторых рынка она до сих пор является востребованной. Журналисты издания CarAdvice пообщались с представителем компании и узнали некоторые подробности.

Так, оказалось, что точная дата прекращения выпуска и продаж пока не определена, да и для каждого рынка дата будет своя. Предполагалось, что у Mitsubishi Pajero появится прямой преемник, но оказалось, что ему на смену придет новая модель.

Представитель бренда прямо не сказал, что это будет за новинка, но намекнул на новый кроссовер, который создадут на платформе для машин C- и D-класса.

Разработка новой платформы ведется совместно с Nissan. Есть предположение, что этот кроссовер окажется на ступень ниже Outlander и получит семиместную конфигурацию.

Напомним, что Mitsubishi Pajero на российском рынке предлагается по цене от 2 989 000 рублей.