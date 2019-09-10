Речь идет об открытой версии суперкара 812 Superfast, оснащенной 6,5-литровым двигателем.
Ferrari представила самый мощный в мире серийный кабриолет
10.09.2019 13:33
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Ferrari представила кабриолет с названием 812 GTS, который назван самым мощным в мире серийным автомобилем, в котором отдача мотора составляет 800 лошадиных сил.
В паре с 12-цилинлдровым двигателем работает семискоростная роботизированная КП, а показатель крутящего момента составил 718 Нм.
С места до 100 км/ч открытая версия суперкара разгоняется за три секунды, а до 200 км/ч – за 8,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 340 км/ч.
Что касается крыши, то она способна складываться и раскладываться на 14 секунд на скорости не больше 45 км/ч.
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