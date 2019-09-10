Рейтинг был составлен экспертами сайта «Цена Авто», которые отобрали автомобили с АКП с самой низкой ценой.

Так, был назван топ-5 доступных машин с «автоматом» на российском рынке, который возглавляет седан Лада Гранта.

Его стоимость составляет 546 500 рублей в комплектации с 1,6-литровым 106-сильным мотором. На втором месте располагается Datsun on-DO в исполнении Trust I, предлагаемый по цене 572 000 рублей.

В тройке лидеров оказался хэтчбек mi-DO, стоимость которого составляет 605 000 рублей.

Хэтчбек Ravon R2 также вошел в рейтинг доступных машин с «автоматом» и его цена составляет 646 000 рублей. В пятерке оказалась LADA Vesta за 676 900 рублей.