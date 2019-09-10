Сегодня состоялась официальная презентация нового поколения внедорожника Land Rover Defender.



Журналистам Motor1.com уже удалось выяснить сроки выхода новинки и его предварительные цены.

Так, модель Land Rover Defender доберется до РФ во второй половине 2020 года, причем она будет представлена в нашей стране сразу в двух вариантах – 110 и 90.

Дизельные версии автомобиля предлагать не планируют, а бензиновые модификации могут отличаться по мощности от европейской версии.

Что касается стоимости, то источник говорит, что ориентироваться нужно на Discovery 5. То есть новый Land Rover Defender оценят на российском рынке в 3-4 млн рублей.