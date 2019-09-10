Hyundai представил дизайн электромобилей на ретро-концепте

Сегодня 10 сентября официально открылся автосалон во Франкфурте, который пока работает для журналистов, а позже его посетить смогут все желающие.



В рамках Франкфуртского автосалона Hyundai представил дизайн электрокаров на ретро-концепте с названием Hyundai 45 EV.

Цифры в названии указывают на края кузова с 45-градусными углами. Помимо этого, концепт создавали с отсылкой к экспериментальному Hyundai Pony Coupe Concept, представленному 45 лет назад, а также он отсылает к первым моделям марки.

Hyundai 45 EV получил легкий монокок в стиле самолетом 20-х годов, а его двери открываются против направления движения.

Еще представители компании отметили, что новый дизайн это развитие фирменной стилистики Sensuous Sportiness.

Если говорить о салоне, то там царствует минимализм, а при оформлении использовались дорогие материалы, включая кожу, дерево и другое.