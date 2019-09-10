«АвтоВАЗ» тестирует спортивный универсал Lada Vesta SW Sport, причем есть предположение, что такой автомобиль российская компания может вывести на рынок Западной Европы, где подобные машины пользуются большой популярностью.

Спортивный универсал тестируют в нескольких регионах РФ одновременно, а это значит, что компания стремится скорее закончить испытания.

Новинка будет оснащена пластиковым обвесом, колесами большего диаметра, а также выхлопной системой с двумя патрубками.

К тому же в спортивной версии универсала уменьшился дорожный просвет. По предварительным данным, в Lada Vesta SW Sport будет установлен 1,8-литровый двигатель с отдачей 145 л.с., работающий в паре с пятискоростной механикой. Предварительная стоимость такой модели составит 1,1 млн рублей.

Фото: Masscars.ru.