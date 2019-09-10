В семействе Весты скоро появится новинка – спортивная модификация универсала.
«АвтоВАЗ» тестирует спортивный универсал Lada Vesta SW Sport
«АвтоВАЗ» тестирует спортивный универсал Lada Vesta SW Sport, причем есть предположение, что такой автомобиль российская компания может вывести на рынок Западной Европы, где подобные машины пользуются большой популярностью.
Спортивный универсал тестируют в нескольких регионах РФ одновременно, а это значит, что компания стремится скорее закончить испытания.
Новинка будет оснащена пластиковым обвесом, колесами большего диаметра, а также выхлопной системой с двумя патрубками.
К тому же в спортивной версии универсала уменьшился дорожный просвет. По предварительным данным, в Lada Vesta SW Sport будет установлен 1,8-литровый двигатель с отдачей 145 л.с., работающий в паре с пятискоростной механикой. Предварительная стоимость такой модели составит 1,1 млн рублей.
Фото: Masscars.ru.