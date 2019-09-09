Продажи Subaru в России выросли на 7% в августе

В прошлом месяце дилеры марки реализовали 695 автомобилей, что на 7% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

С начала года, как сообщили в пресс-службе Subaru, объёмы проданных автомобилей составили 4 606 экземпляров, что на 5% меньше.

Самым востребованной моделью марки по итогам августа остается Forester, который разошелся тиражом в количестве 524 ед., что на 36% больше.

Модель XV стала второй и показала результат 80 ед., а это на 42% хуже. Также в России было продано 66 ед. Outback, 22 шт. Subaru Legacy, а также 3 экземпляра WRX и WRX STI.