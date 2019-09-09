Brabus установил двигатель V12 в новый Mercedes-Benz G-Class

Тюнинг-ателье Brabus поработало над новым Mercedes-Benz G-Class, установив в него 12-цилиндровый двигатель от седана Mercedes-AMG S 65.

Такая версия внедорожника официально дебютирует на автосалоне во Франкфурте 10 сентября и тираж модели будет ограничен всего 10 экземплярами.

Стоимость одного такого автомобиля составит 605 055 евро. Доработанный автомобиль Brabus назвал G V12 900 One of Ten и он отличается расширенными колесными арками, большими воздухозаборниками, новым передним и задним бамперами, иными светодиодными фонарями, аэродинамическим обвесом, а также расширенными крыльями.

На выбор покупателю предложат колесные диски на 23 или 24 дюйма. В салоне внедорожника будут отличительные надписи, особая подсветка, а также элементы из карбона и накладки на педали, выполненные из алюминия.

Что касается двигателя, то его объём увеличили до 6,3 литра, а мощность теперь составляет 900 л.с., против 620 л.с. у седана.

В качестве трансмиссии используется девятискоростная КП. Для разгона G V12 900 One of Ten потребуется 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 280 км.