Российский автомобильный рынок в прошлом месяце показал падение. По предварительным данным, в прошлом месяце в нашей стране было реализовано 135 тыс. автомобилей без учета LCV.

С таким результатом авторынок России в августе поднялся на второе место в Европе, уступая бессменному лидеру – Германии.

В этой стране по итогам августа было продано 313 748 автомобилей, что на 0,8% меньше. Следом за Россией оказалась Франция, где фиксируют падение продаж три месяца подряд.

В августе на это рынке было продано 129 259 автомобилей, что хуже на 14,1%.

В Великобритании, которая стала четвертой в Европе, было продано 92 573 машины, а это меньше на 1,6%. В пятерке лидеров Италия с показателем 88 939 шт., что на 3,1% меньше.