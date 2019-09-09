Названы самые популярные хетчбэки в столице по итогам 7 месяцев

За основу специалисты агентства «Автостат» взяли данные по продажам новых автомобилей за период январь-июль 2019 года.

В отчетный период в Москве было реализовано 8,2 тыс. хэтчбеков, что на 17% меньше, чем годом ранее.

KIA Rio X-Line стал самым востребованным хэтчбеком в Москве с результатом 2 531 ед., что оказалось меньше на 37% в сравнении с продажами в 2018 году.

На второй строчке располагается Renault Sandero с результатом 1 140 ед., что меньше на 3%, а в тройку лидеров вошел KIA Ceed. Его объёмы продаж составили 774 ед., а это на 37% меньше.

На четвертом и пятом месте самых продаваемых хэтчбеков в столице России оказались Ford Focus (448 ед.; -10%) и KIA Picanto (407 ед.; +1%), а в десятку попали следующие модели: Smart ForTwo (402 ед.; рост в 3 раза), LADA XRAY (401 ед.; -8%), BMW 1-Series (303 ед.; +7%), MINI Mini (261 ед.; -16%) и Mercedes-Benz A-Class (256 ед.; рост в 2 раза).