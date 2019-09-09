Внедорожник Mercedes-Benz GLE стал 320-сильным гибридом

Компания Mercedes-Benz рассекретила новую модификацию своего внедорожника – GLE 350 de, которая на европейском рынке должна привлечь покупателей.

Внедорожник Mercedes-Benz GLE стал гибридом, в котором использована установка на базе дизельного двигателя.

В качестве ДВС предлагается 194-сильный двигатель, с которым работает 136-сильный электродвигатель.

Суммарная мощность установки составляет 320 л.с., а показатель крутящего момента – 700 Нм. С ней Mercedes-Benz GLE 350 de до 100 км/ч разгонится за 6,8 секунды.

Максимальная скорость составит 210 км/ч, а только на электротяге — 160 км/ч. От обычной розетки аккумулятор можно зарядить за 5 часов, а от специальной зарядной станции время зарядки до 80% сокращается до 20 минут.

Только на одной электротяге машина проедет около 100 км по циклу WLTP. Официальный показ внедорожника будет проходить на автосалоне во Франкфурте.