Компания Skoda в августе увеличила продажи в РФ на 4%

Российский офис чешской марки опубликовал отчетные данные по продажам своих автомобилей за август.

Согласно отчетным данным, Skoda увеличила продажи в РФ на 4% по итогам августа, когда объёмы составили 7 007 автомобилей.

С начала года наблюдается положительная динамика на 8,9% до 54 142 проданных машин. Также выросла и доля компании, которая составляет 4,9% против 4,4% годом ранее.

Модель Rapid остается самым востребованным автомобилем марки на рынке. Его продажи в прошлом месяце составили 2 689 ед., что на 6% меньше.

На втором месте оказался кроссовер Kodiaq с результатом 2 296 ед., что на 23% больше. В тройке бестселлеров бренда находится Skoda Octavia. Ее продажи выросли на 4% до 1 929 шт.