Официально представили родстер Ferrari F8 Spider

Компания Ferrari рассекретила свою новинку, которая становится преемником Ferrari 488 Spider.

Ferrari F8 Spider становится открытой версией купе Ferrari F8 Tributo, в которой есть двухсекционная жесткая крыша RHT.

Она на скорости до 45 км/ч уберется за 14 секунд. Технически родстер не отличается от купе и имеет восьмицилиндровый битурбированный двигатель объёмом 3,9 литра.

Его мощность составляет 720 лошадиных сил при 770 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии доступен семискоростной робот.

Разгон Ferrari F8 Spider до первой сотни будет за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч. Модель весит на 70 кг больше, чем купе. Она уже доступна для заказа, но поставки запланированы на следующий год.