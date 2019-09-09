Компания Ferrari рассекретила свою новинку, которая становится преемником Ferrari 488 Spider.
Официально представили родстер Ferrari F8 Spider
09.09.2019 12:24
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Ferrari F8 Spider становится открытой версией купе Ferrari F8 Tributo, в которой есть двухсекционная жесткая крыша RHT.
Она на скорости до 45 км/ч уберется за 14 секунд. Технически родстер не отличается от купе и имеет восьмицилиндровый битурбированный двигатель объёмом 3,9 литра.
Его мощность составляет 720 лошадиных сил при 770 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии доступен семискоростной робот.
Разгон Ferrari F8 Spider до первой сотни будет за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч. Модель весит на 70 кг больше, чем купе. Она уже доступна для заказа, но поставки запланированы на следующий год.
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