Как известно, Lada Granta после обновления снова стала бестселлером на российском рынке, показывая существенный прирост продаж.

Спрос на автомобиль не снижается, ведь помимо того, что он является самым продаваемым, он еще и считается одним из самых доступных на рынке.

Из-за повышенного спроса «АвтоВАЗ» намерен выпускать Lada Granta даже в выходные.

Как сообщает Первичная профсоюзная организация АвтоВАЗа, комитет согласовал проект приказа о работе в выходные дни в этом месяце.

В частности, на заводе в выходные 7, 14, 21 и 28 сентября будут выпускать Lada Granta.

Есть предположение, что дополнительные смены введены с целью обеспечения дилеров Лада достаточным запасом машин семейства Гранты.