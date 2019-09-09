Как известно, Lada Granta после обновления снова стала бестселлером на российском рынке, показывая существенный прирост продаж.
«АвтоВАЗ» намерен выпускать Lada Granta даже в выходные
09.09.2019 11:56
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Спрос на автомобиль не снижается, ведь помимо того, что он является самым продаваемым, он еще и считается одним из самых доступных на рынке.
Из-за повышенного спроса «АвтоВАЗ» намерен выпускать Lada Granta даже в выходные.
Как сообщает Первичная профсоюзная организация АвтоВАЗа, комитет согласовал проект приказа о работе в выходные дни в этом месяце.
В частности, на заводе в выходные 7, 14, 21 и 28 сентября будут выпускать Lada Granta.
Есть предположение, что дополнительные смены введены с целью обеспечения дилеров Лада достаточным запасом машин семейства Гранты.
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