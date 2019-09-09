Презентация глобальной версии внедорожника состоится в ближайшее время, а на внутреннем для компании рынке он уже предлагается для покупки.

В Корее новый KIA Mohave продается как Mohave Master. Как стало известно, новый KIA Mohave доберется до дилеров в России в 2020 году.

Более точная дата старта продаж, а также стоимость и комплектации будут объявлены дополнительно. В целом глобальная версия практически не будет отличаться от версии для корейского рынка.

Она имеет широкую решетку радиатора, на которой имеет эксклюзивная эмблема, большие задние фонари и двухкомпонентный обвес.

Габариты нового Mohave следующие: 4 930/1 920/1790 мм, колесная база 2 895 мм. Линейка двигателей представлена трехлитровым шестицилиндровым мотором, отдача которого составляет 260 л.с. при 560 Нм.

В паре с двигателем работает восьмискоростной автомат и система полного привода с электронным управлением. В списке оборудования автомобиля предложат большое количество современных систем безопасности и помощи водителю.