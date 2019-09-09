Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете

В распоряжении «Лада онлайн» оказались фотографии, созданные на дорогах, на которых запечатлены Lada Vesta Cross в новом цветовом решении.



В объективы камер попали два седана. Как известно, Веста скоро получит обновление, в результате которого для автомобиля станет доступен вариатор, двигатель Renault-Nissan, некоторые изменения в салоне и новая цветовая гамма.

В последней должен появится вариант окраса сине-голубой «Лазурит», однако запечатлённые на снимке автомобили имеют иной цвет.

Журналисты обратились к пресс-службе компании с просьбой прокомментировать появившийся снимок и там отметили, что автомобилей в таком цвете они выпускать не собираются.

Вероятно, Lada Vesta Cross выкрасили в новый цвет по заказу.