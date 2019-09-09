В пресс-службе компании Kia рассказали о росте популярности программы «KIA Уверен», в рамках которой предлагаются подержанные автомобили.

Продажи машин Kia с пробегом в России выросли на 31% до 738 реализованных экземпляров в августе. С начала года объёмы продаж составили 5 116 ед., что на 26% больше.

В компании отмечают, что авто с пробегом уже предлагаются в 108 дилерских центрах в России. К тому же в прошлом месяце были изменены условия сертификации машин с пробегом.

Теперь по программе «KIA Уверен» предлагаются машины с пробегом м до 150 тыс. км или возрастом до пяти лет.