Этот автомобиль является бюджетным вариантом Odyssey, но отличается от последнего внешностью, хотя оба они созданы на одной и той же платформе.

Honda обновила бюджетную версию минивэна Odyssey, позиционируемую моделью 2020 года. Автомобиль от предшественника отличается иными бамперами, решеткой радиатора, а также новой оптикой. В моторной гамме изменений почти не произошло.

Модернизирована была лишь гибридная установка, в составе которой теперь предлагается доработанный двухлитровый ДВС с отдачей 146 л.с.

Электродвигатель имеет мощность 215 л.с. Расход топлива составляет 5,9 литра на 100 км пути. Также в Elysion применили новые материалы отделки.

На китайский рынок обновленный автомобиль выйдет с 11 сентября по предварительной цене 249 800 юаней или 2,3 млн рублей.