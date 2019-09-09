В Iveco хотят расширить производство в России

О планах Iveco стало известно журналистам «Ведомостей», которые ссылаются на бизнес-директора «Ивеко Руссия» Роберто Каматта.

По его словам, реализовать планы по расширению производства, планируется в течение 2-3 лет.

В планах увеличить число выпускаемых в России тяжелых грузовиков, а также организовать сборку легких коммерческих и среднетоннажных грузовиков.

Сейчас компания ведет поиск локального партнера, который смог бы выпускать всю планируемую гамму грузовиков.

Вместе с расширением производства, Iveco намерена увеличить и продажи машин. Уже в этом году таких автомобилей было продано 1 057 единиц, что на 3% больше.