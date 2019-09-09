Внедорожники Chevrolet Niva снова стали собирать на предприятии в Тольятти после недельного простоя.

Решение приостановить сборку автомобилей на период с 2 по 6 сентября было принято из-за снижения спроса.

С 9 сентября GM-АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Chevrolet Niva и отмечается, что их сборка осуществляется в штатном режиме.

Сообщается, что отгрузка машин на период простоя продолжалась. Согласно данным АЕБ, за восемь месяцев этого года Chevrolet Niva была продана в количестве 13 770 единиц, что на 25,4% меньше.