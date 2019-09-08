Названы топ-5 «заряженных» автомобилей до 1 млн рублей

На российском рынке представлено немало автомобилей и их спортивных или «заряженных» вариантов.

В основном среди последних модели обходятся недешево, но все-таки в России есть вариант купить «заряженные» автомобили, которые условно можно приобрести по цене до 1 млн рублей.

Экспертами «Тарантас Ньюс» были названы топ-5 «заряженных» автомобилей с пробегом по цене до 1 млн рублей и одним из таких становится KIA Ceed GT 2015–2016 годов выпуска.

Эта машина будет оснащена 204-сильным 1,6-литровым мотором, работающим в паре с шестискоростной механикой.

Следующим в рейтинге оказался Ford Focus ST третьей генерации, выпущенный с 2012 по 2013 годы и оснащенный 250-сильным двигателем с шестиступенчатой механикой.

В тройке лидеров оказался Honda Accord Type S восьмого поколения 2011–2012 года выпуска. Эта модель имеет несколько двигателей, самым мощным из которых является 200-сильный агрегат, работающий с механикой.

На четвертое место определили Skoda Octavia RS третьего поколения, которая выпускалась в период с 2014 по 2015 г. в такой машине будет дизельный или бензиновый моторы мощностью 184 и 220 л.с. соответственно.

На пятой строчке оказалось первое поколение Audi A5 Sportback 1 2012–2013 года выпуска с 211-сильным двигателем.