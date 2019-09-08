Новый Kia Seltos с ходу обошел в продажах Hyundai Creta

Новый компактный кроссовер в августе вышел на индийский рынок и как оказалось, эта модель сразу же вызвала ажиотажный спрос.



Ранее одним из самых востребованных на рынок кроссовером был Hyundai Creta, но всего за месяц он опустился в списке на строчку ниже и уступил Kia Seltos.

Последний был реализован в количестве 6 326 единиц, а Hyundai Creta разошелся тиражом в количестве 6 001 автомобиль.

Лидером в сегменте на индийском рынке является Maruti Vitara Brezza, который был продан в количестве на 1 200 единиц больше, чем Seltos.

Между тем, модель ожидается и на российском рынке, но точные сроки выхода пока не названы.