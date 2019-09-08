Rolls-Royce сертифицировал для продаж в РФ самый мощный Cullinan

В базе Росстандарта появилось новое ОТТС, которое было оформлено компанией Rolls-Royce и предназначено для самой мощной версии кроссовера Cullinan.



Речь идет о модификации с названием Black Badge, в которой стандартный для кроссовера 6,75-литровый двигатель мощностью 571 л.с., выдает 600 л.с. при 900 Нм крутящего момента.

Официально такая версия не представлена, но при этом данные о силовой установки и ее мощности уже раскрыты.

Предполагается, что Black Badge будет отличаться иной подвеской, рулевым механизмов, а также оформлением салона и экстерьера.