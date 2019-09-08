Российское подразделение Volkswagen рассказало о корпоративных продажах марки за прошлый месяце.

Так, стало известно, что на долю корпоративных продаж Volkswagen в августе пришлось 31,4%. В прошлом месяце компания корпоративным клиентам передала 2 676 автомобилей.

Стоит отметить, что Volkswagen в России предлагает модель Polo в желтом цвете.

Такой автомобиль в августе предлагается для покупки по сниженной цене, которая начинается от 777 тыс. рублей. Таким седанов уже продано более трех тысяч единиц.