Трехдверный Cadillac Escalade показали на рендере в сети

Независимый дизайнер решил представить, как бы выглядел внедорожник Cadillac Escalade в трехдверном кузове.

В результате был создан рендер, на котором и показали модель без задних дверей, но при этом ему примерили агрессивный внешний вид, «уменьшили» дорожный просвет, чтобы в целом машина смотрелась интереснее.

В салоне такого автомобиля дизайнер предлагает использовать натуральную кожу и декоративные вставки из дерева, рояльного лака и так далее.

Стоит отметить, что этот рендер не имеет никакого отношения к самой компании Cadillac, которая не планируется выпускать модель в таком типе кузова.