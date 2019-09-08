Пять моделей Renault вошли в топ-25 авторынка России в августе

Последняя новинка от Renault в России Renault Arkana также входит в топ-25 российских бестселлеров и это при том, что для покупки она стала доступна в середине лета.

Всего же в топ-25 авторынка России в августе вошли пять моделей Renault. Так, одним из автомобилей стал кроссовер «Дастер», который занимает 10 место в общем зачете с результатом 3 109 проданных ед., что на 12% меньше, чем в августе 2018 года.

«Рено Логан» также попал в рейтинг и он находится на 13-м месте. Его объёмы продаж в прошлом месяце составили 2 855 шт., что больше на 13,4%.

Еще в топ-25 входит Renault Kaptur. Он занял 17-ю строчку и был продан в количестве 2 428 ед., что меньше на 7,6%.

Двадцатое место досталось Sandero – 2 301 ед., -10,2%, а на 24-й позиции оказался новый Renault Arkana. Его продажи в августе составили 1 975 ед.