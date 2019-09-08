Hyundai Creta стал самым доходным кроссовером в России

Лидерство по обороту с продаж оказалось за кроссовером Hyundai Creta по итогам семи месяцев 2019 года.



В отчетный период россияне купили кроссоверов на сумму 737,2 млрд рублей. Из них 42,5 млрд рублей принес кроссовер Creta, который был продан в количестве 48 582 единиц, сообщает «АвтостатИнфо».

Следом в этом списке оказался Volkswagen Tiguan. Его объёмы продаж составили 17 970 экземпляров на сумму 33 млрд рублей.

Кроссовер Toyota RAV4 стал третьим с результатом 30 млрд рублей с продажи 16 469 автомобилей.

После японской модели в рейтинге оказался KIA Sportage, который принес 29 млрд рублей с 17 546 проданных экземпляров. В пятерке лидеров оказался Toyota Land Cruiser – 24 млрд рублей с продажи 7 545 ед.