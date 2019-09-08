Продажи новых пикапов в Москве снизились на 5% за 7 месяцев

В период январь-июль 2019 года москвичи приобрели 719 новых пикапов, что оказалось на 5% меньше, при этом в июле этот сегмент показал рост на 26%.

Такие данные приводят аналитики «АвтостатИнфо», отмечая, что из общего объёма проданных пикапов с начала года 256 экземпляров пришлось на модели российских брендов.

Лидером на рынке Москвы является Mitsubishi L200, который разошелся тиражом в количестве 164 единиц, что на 20% хуже. Вторым стал Toyota Hilux с показателем 155 единиц, что меньше на 5,5%.

В тройке лидеров расположился УАЗ Пикап с результатом 145 штук, а это на 16,7% меньше.

Также в Москве за 7 месяцев было продано 107 пикапов «ВИС-2349» (+53%), 39 ед. Volkswagen Amarok (-22%), 38 ед. Mercedes-Benz X-Класс (-2,6%) и 20 ед. RAM.